En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 17 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,41 euros, cifra que refleja una variación del -0,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un crecimiento en su valor en comparación con el euro.

Ripple muestra un comportamiento mixto: en la última semana repuntó 7.51%, lo que sugiere un impulso de corto plazo, pero en el último año acumula un descenso del 58.04%, por lo que la rentabilidad anual sigue siendo claramente negativa. Este contraste evidencia alta volatilidad; el avance reciente no compensa las pérdidas de 12 meses y harían falta nuevas subidas para revertir el balance anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 41.10%, es menor que la volatilidad anual del 55.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.