En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 17 de junio de 2026 en España es de 2.056,71 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,92%.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor, lo cual es favorable para los inversores.

En la última semana, Ethereum avanzó 6.71%, señalando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumuló una caída de -61.02%, lo que implica una rentabilidad anual fuertemente negativa. En conjunto, el impulso reciente no compensa la pérdida acumulada y el desempeño a largo plazo sigue siendo débil.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana, con un 32.43%, es menor que su volatilidad anual del 55.69%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.