La Tarjeta Dorada de Renfe no está reservada a ciudadanos españoles. Los argentinos, colombianos, mexicanos y viajeros de otros países pueden solicitarla si tienen más de 60 años y presentan un documento válido de identidad.

Esto significa que no es necesario residir en España ni acreditar una jubilación española. Para esta modalidad, el requisito clave es la edad.

Oficial | Los jubilados argentinos, colombianos y mexicanos que viajen a España pueden solicitar la “tarjeta dorada” de RENFE para viajar a mitad de precio EFE

Qué es la Tarjeta Dorada de Renfe y para qué sirve

La Tarjeta Dorada de Renfe es un título personal e intransferible creado para facilitar viajes en tren con descuentos a determinados colectivos, entre ellos las personas mayores de 60 años.

Su principal ventaja es que permite comprar billetes con precios reducidos en distintos servicios ferroviarios de Renfe, como AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías.

El porcentaje de descuento depende del tipo de tren y del día del viaje. Las rebajas comienzan en el 25% y pueden alcanzar el 50% en determinados servicios.

La tarjeta no funciona como un abono gratuito ni sustituye al billete. El viajero debe comprar cada trayecto por separado y aplicar la reducción correspondiente como titular de la Tarjeta Dorada.

Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada de Renfe si son extranjeros

Renfe establece que las personas mayores de 60 años pueden acceder a la Tarjeta Dorada presentando DNI, NIE o pasaporte.

Por tanto, un turista extranjero puede utilizar su pasaporte para acreditar la edad y tramitar la tarjeta durante su estancia en España.

La compañía no exige nacionalidad española para esta modalidad ni obliga a demostrar que el solicitante cobra una pensión.

Esto permite que un viajero argentino, colombiano o mexicano mayor de 60 años pueda acceder al mismo beneficio que un residente español en función de su edad.

Cómo solicitar la Tarjeta Dorada de Renfe con pasaporte

La primera emisión puede realizarse en las taquillas de las estaciones de Renfe y en agencias de viajes presenciales.

Para un turista extranjero, la opción más simple es acudir a una estación y presentar el pasaporte vigente. La Tarjeta Dorada es nominativa e intransferible, por lo que queda asociada a la identidad del titular.

Una vez emitida, debe utilizarse junto con el billete correspondiente y Renfe puede solicitar también el documento de identidad durante el control de acceso o a bordo del tren.

Cuánto cuesta la Tarjeta Dorada y qué descuentos ofrece

La Tarjeta Dorada puede contratarse por distintos periodos:

1 año: 6 euros.

2 años: 12 euros.

3 años: 15 euros.

Los descuentos dependen del tipo de tren. En AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity, la reducción habitual es del 25%. En Avant, el descuento es del 25% de lunes a viernes y del 40% los sábados y domingos. En Media Distancia convencional y Cercanías de ancho ibérico puede alcanzar el 40%, mientras que en determinados servicios de ancho métrico y núcleos integrados de Asturias, Cantabria y Bilbao llega al 50%.

Oficial | Los jubilados argentinos, colombianos y mexicanos que viajen a España pueden solicitar la “tarjeta dorada” de RENFE para viajar a mitad de precio. Fuente: Freepik

Cómo comprar billetes con el descuento de la Tarjeta Dorada

Una vez obtenida la tarjeta, los billetes pueden comprarse a través de la web de Renfe, la aplicación, taquillas, máquinas de autoventa, venta telefónica y agencias de viajes.

Al realizar la compra debe indicarse que el pasajero es titular de una Tarjeta Dorada para que se aplique el descuento correspondiente.

La reducción no es la misma en todos los trayectos ni convierte los viajes en gratuitos, pero puede abaratar de forma importante desplazamientos entre ciudades y trayectos regionales.

La tarjeta también puede renovarse online en los casos admitidos por Renfe y permite el pago mediante tarjeta bancaria o Bizum.