Los fanáticos de la Champions League están atentos a lo que pueda pasar entre Real Madrid y Benfica, tras la sanción a Gianluca Prestianni. Sin embargo, también hay novedades con respecto a dos bajas sensibles para el conjunto local. Desde el comienzo ya se sabía que había jugadores importantes que no jugarían ninguno de los 180 minutos, tal como Eder Militao, Jude Bellingham, Rodrygo o Dani Ceballos. Ahora bien, dos piezas del once inicial se quedarían afuera del banco de suplentes este miércoles. Por un lado, Kylian Mbappé está casi descartado de los convocados para hoy debido a un problema en su rodilla izquierda. De acuerdo al medio L’Équipe, el francés dejó el entrenamiento de este martes para hacerse estudios médicos ante la molestia. Todo comenzó a través de un golpe en el duelo contra el Celta el pasado 7 de diciembre, en donde una resonancia determinó que tenía afectado el ligamento lateral externo. A pesar de que volvió tras 11 días, el delantero solo jugó un partido en un mes. Por otro lado, la defensa merengue pierde a Dean Huijsen, quien lleva hace tiempo con una molestia en el sóleo derecho. Ya se había ausentado contra Osasuna y ayer no entrenó, por lo que su baja está confirmada. Tanto el español como el galo estuvieron en el encuentro de ida, pero esta vez no serán de la partida. Por el momento, no se anunció la lista de convocados, por lo que podrían esperar hasta último momento. Después de su encontronazo con Vinicius, Prestianni recibió una sanción disciplinaria por parte de la UEFA que consta de un partido suspendido, por lo que se pierde la vuelta contra el Madrid. Sin embargo, el argentino viajó de igual manera hacia España con el anhelo de que se revea la medida. No obstante, aún no hay novedades y lo más seguro es que el ex Vélez no salte al campo. Lo mismo ocurrirá con el DT de las Águilas, Mourinho. Justamente, el portugués recibió dos amarillas después de protestarle al árbitro y no volverá al banquillo que supo ocupar desde el 2010 al 2013. La vuelta entre el Madrid y el Benfica se juega este miércoles desde las 21 horas, horario español, y se podrá observar a través de los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. En el resto de los países, el horario será: