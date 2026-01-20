Cristóbal Colón nos sorprendió: la potente enfermedad que propagó durante la colonización de América

Las infecciones del hueso son poco frecuentes y pueden causar dolor intenso, fiebre y limitaciones de movilidad si no se tratan con rapidez. Entre estas, la osteomielitis es un proceso inflamatorio infeccioso que suele requerir diagnóstico por imagen, cultivo bacteriano y tratamiento prolongado con antibióticos dirigida por especialistas en medicina interna e infectología.

En el caso del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el diagnóstico oficial ha sido osteomielitis púbica, una variante rara que afecta a la sínfisis púbica, la unión entre los dos huesos del pubis, y que puede provocar dolor en la zona pélvica, debilidad en las extremidades inferiores y dificultad para caminar.

Aunque el término suena alarmante, los especialistas y los informes preliminares médicos coinciden en que no suele ser mortal si se diagnostica y trata adecuadamente.

La osteomielitis púbica afecta a la sínfisis del pubis y se diagnostica mediante pruebas de imagen y estudios microbiológicos. The Scientific World Journal

Qué es la osteomielitis púbica y cómo se desarrolla

La osteomielitis es una infección que afecta a los huesos y suele originarse cuando bacterias alcanzan el tejido óseo por el torrente sanguíneo o por extensión desde tejidos cercanos, como la piel o músculos, tras una lesión o inflamación.

En el caso de la osteomielitis púbica, la infección se localiza en la sínfisis púbica, una articulación que, aunque no tiene el mismo movimiento que otras articulaciones móviles, soporta cargas importantes durante la marcha y otras actividades físicas.

Esta variante representa apenas un pequeño porcentaje de todas las osteomielitis y suele diagnosticarse mediante pruebas de imagen, como tomografía computarizada (TAC) o resonancia magnética, combinadas con cultivos bacterianos para identificar el agente infeccioso.

La bacteria implicada con mayor frecuencia en estos casos es del género Streptococcus (como Streptococcus dysgalactiae), un microorganismo que forma parte de la flora normal de la piel, tracto digestivo y vías respiratorias, pero que puede causar infección si invade tejidos profundos o si existen microlesiones en la zona.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor en la pelvis, fiebre, pérdida de fuerza en las extremidades inferiores y dificultad para caminar, como los que motivaron la hospitalización de Illa.

Riesgos y tratamiento para la osteomielitis púbica

Aunque la palabra “osteomielitis” puede sonar preocupante, no es una enfermedad mortal por sí misma si se trata de forma adecuada y temprana. El peligro principal de cualquier osteomielitis es que la infección pueda extenderse al torrente sanguíneo, lo que podría derivar en sepsis o en daño local más grave si no se controla. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y un tratamiento correcto, el pronóstico suele ser favorable.

El enfoque terapéutico típico incluye antibióticos intravenosos dirigidos contra el microbio identificado, seguidos de una fase oral cuando la respuesta clínica es clara. En casos seleccionados se puede considerar intervención quirúrgica para drenar abscesos o retirar tejido necrótico si es necesario, aunque no suele ser la regla en la osteomielitis púbica sin complicaciones.

La duración del tratamiento suele ser de semanas y puede estar acompañado de fisioterapia progresiva una vez controlada la infección, para recuperar la función musculoesquelética y la movilidad.

Cómo es el estado de salud de Salvador Illa

Las últimas actualizaciones médicas confirman que Salvador Illa ha presentado una evolución “muy favorable y muy positiva” desde su ingreso. El presidente de la Generalitat fue hospitalizado tras experimentar dolor lumbar, fiebre y una pérdida de fuerza en las piernas que le impidió caminar con normalidad, síntomas que llevaron a su traslado al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Los especialistas descartaron inicialmente otras causas más graves como un ictus o enfermedades neurológicas y confirmaron que la infección ósea se debía a Streptococcus dysgalactiae. Su estado clínico ha mejorado al punto de que abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser trasladado a planta, donde continúa con el tratamiento y el reposo pautado.

El equipo médico ha señalado que se espera que permanezca hospitalizado al menos dos semanas mientras continúa con antibióticos y se evalúa su recuperación, un periodo en el que la rehabilitación y el control del dolor son fundamentales. Durante este tiempo, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, asumirá temporalmente las funciones del Govern.

A pesar de su hospitalización, las autoridades sanitarias han destacado que no presenta patologías graves adicionales y que su capacidad cognitiva no se ha visto comprometida, lo que refuerza la expectativa de una recuperación completa si continúa respondiendo al tratamiento de forma estable.

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, y la jefa de enfermedades infecciosas del hospital, Dolors Rodríguez, anunciado que Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica. Fuente: EFE Enric Fontcuberta

Qué factores aumentan el riesgo de osteomielitis

Diversos factores pueden predisponer a una persona a desarrollar osteomielitis, aunque en muchos casos la infección puede ocurrir sin antecedentes claros. Las situaciones que la favorecen incluyen microtraumatismos repetidos en la zona pélvica, lesiones óseas previas, cirugías o procedimientos invasive o estados de inmunosupresión, como diabetes o enfermedades crónicas que comprometan las defensas.

En el caso de Illa, los médicos han señalado que, aunque la dolencia se desencadenó tras una actividad física habitual, no hay indicios de una lesión grave previa ni de complicaciones de salud subyacentes que agraven su situación, lo que contribuye a la perspectiva de una recuperación favorable y progresiva.