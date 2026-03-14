El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, descartó este sábado un adelanto electoral incluso en el caso de que no logre sacar adelante los presupuestos, cuya votación está prevista para el próximo viernes y que todavía no cuentan con el respaldo de ERC. “Tenemos que ofrecer un proyecto a la sociedad catalana para años. No pensamos en 2026 ni en 2027, ni estamos encallados en las elecciones de no sé cuándo. Estamos dando a Cataluña un proyecto para los próximos 10 años”, señaló Illa durante su intervención en la inauguración de la Escuela de Invierno del PSC, celebrada este fin de semana en Tarragona. A pocos días de que el Parlament vote las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario —que sí cuenta con el apoyo de los Comuns, pero no con el de ERC—, Illa evitó mencionar de forma expresa en su discurso las negociaciones con los republicanos, que exigen mayor concreción sobre la cesión del IRPF a la Generalitat para retirar su veto a las cuentas. En las últimas jornadas, a raíz del pulso político entre el PSC y ERC, comenzó a ganar fuerza la posibilidad de que Illa convoque elecciones si finalmente no consigue aprobar los presupuestos. Pese a ello, el president subrayó que el Govern mantiene su compromiso de ofrecer “un horizonte de estabilidad y solidez”, basado en un proyecto pensado a medio y largo plazo, e insistió en que no están condicionados por la eventualidad de unas elecciones. En un escenario en el que ERC está aumentando la presión sobre el PSC para que el Gobierno dé algún paso que permita avanzar en la cesión de la recaudación del IRPF, Illa ha subrayado que su Ejecutivo ya ha comenzado a “solucionar problemas” y a “desbloquear” iniciativas. “Ya hemos desencallado el aeropuerto, han regresado empresas, hemos iniciado reformas importantes, hemos recuperado el eje transversal ferroviario. Hemos ido haciendo cosas, una detrás de otra; las haremos todas”, afirmó. Frente a quienes reclaman que “ahora de golpe, que se tiene que hacer todo”, Illa ha defendido la necesidad de avanzar “paso a paso, una cosa detrás de otra”, y ha pedido “tiempo y paciencia” para completar los objetivos marcados.