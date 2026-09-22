Sánchez aseguró a Rodríguez el compromiso de España con Venezuela y abrió la puerta a seguir hablando

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el compromiso de España con su país y con el futuro de la región, durante un breve intercambio que ambos mantuvieron en Nueva York, según informó la agencia EFE.

La relación entre ambos países tiene especial relevancia para España por los vínculos históricos, económicos y sociales y por la presencia de una importante comunidad venezolana en territorio español.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2024 había 325.254 personas con nacionalidad venezolana registradas como residentes en España. La cifra supone un fuerte incremento respecto de los 40.517 venezolanos contabilizados en 2014 y refleja el crecimiento de una comunidad que constituye uno de los principales vínculos sociales entre ambos países.

A escala internacional, la OIM estimó que cerca de 7,9 millones de venezolanos residían fuera de Venezuela a fines de 2024.

¿Cómo fue el encuentro entre Sánchez y Delcy Rodríguez?

Sánchez y Rodríguez coincidieron en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas , poco antes de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según EFE, la presidenta venezolana se acercó al lugar que ocupaba Sánchez, le pidió continuar hablando sobre la situación de su país y el jefe del Ejecutivo español respondió que estaba dispuesto a ello.

Sánchez y Rodríguez 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas Fuente: Patricia Vasconcellos Patricia Vasconcellos

Rodríguez se levantó de su asiento y recorrió la sala hasta llegar al lugar donde se encontraba Sánchez. El presidente español estaba hablando por teléfono, pero al percatarse de la presencia de la dirigente venezolana terminó la conversación y ambos se saludaron con un apretón de manos y dos besos.

El intercambio duró algo más de medio minuto. Sánchez permaneció sentado mientras Rodríguez estuvo de pie durante la conversación. Después, la presidenta venezolana también intercambió unas palabras con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que estaban sentados junto al presidente español.

¿Cuándo habían hablado antes Sánchez y Rodríguez?

Hasta este martes, Sánchez y Rodríguez habían mantenido dos conversaciones telefónicas. La primera tuvo lugar el 9 de enero, cuando el presidente español expresó a la presidenta venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país.

En aquella conversación, Rodríguez planteó trabajar de forma conjunta en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela. El segundo contacto se produjo el 25 de junio, después de los terremotos registrados en Venezuela.

En esa ocasión, Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y trasladó su solidaridad con el pueblo venezolano, así como su afecto a las víctimas y sus familias, según informó EFE.

¿Cuándo habían hablado antes Sánchez y Rodríguez? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Rodríguez podría viajar a España en noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana, que Madrid acogerá los días 4 y 5 de ese mes . Albares ya había avanzado que España invitaría a la presidenta venezolana, aunque la Unión Europea mantiene las sanciones que le fueron impuestas cuando era vicepresidenta del Gobierno de Maduro.

Tras la llegada de Rodríguez a la presidencia, el Ejecutivo de Sánchez pidió a la UE que la retirara de la lista de sancionados. La decisión requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Las sanciones incluyen una prohibición de entrada en territorio europeo, aunque existen mecanismos para suspenderla de forma limitada mediante una autorización especial cuando existen obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas. Rodríguez pudo utilizar ese mecanismo en mayo para viajar a La Haya, donde intervino en un caso entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

En aquella ocasión, el Gobierno neerlandés autorizó su desplazamiento. Consultado entonces por la posible presencia de Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana, Albares afirmó que su eventual viaje a España no sería diferente de la “normalidad” del desplazamiento que había realizado a Países Bajos.