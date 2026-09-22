Confirmado por el Código Civil: las comunidades de vecinos tienen cinco años para reclamar las cuotas pendientes: el Tribunal dictamina excepciones. Fuente: Shutterstock

Las deudas con la comunidad de propietarios pueden quedar fuera de plazo para su reclamación una vez transcurridos cinco años en los supuestos sujetos al Código Civil común. Pero alcanzar ese plazo no significa, por sí solo y en cualquier circunstancia, que el propietario quede automáticamente liberado de cualquier reclamación.

El artículo 1966 del Código Civil establece que prescriben a los cinco años las acciones dirigidas a exigir, entre otras obligaciones, pagos que deban realizarse por años o en periodos más breves. Además, el plazo debe analizarse teniendo en cuenta cuándo podía exigirse cada obligación.

La cuestión decisiva es comprobar si durante ese tiempo hubo alguna actuación capaz de interrumpir la prescripción. El artículo 1973 contempla expresamente tres supuestos: acudir a los tribunales, formular una reclamación extrajudicial o que el propio deudor reconozca la deuda.

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¿Cuándo prescribe una deuda con la comunidad de propietarios?

El artículo 1966.3 del Código Civil establece un plazo de cinco años para las acciones destinadas a exigir pagos que deban efectuarse por años o en plazos más breves.

En el caso de las cuotas comunitarias, el análisis debe hacerse sobre las cantidades concretas pendientes. No basta, por tanto, con comprobar cuándo empezó el propietario a dejar de pagar: puede ser necesario revisar el vencimiento de cada cuota.

El propio Código Civil señala, con carácter general, que el tiempo de prescripción empieza a contarse desde el momento en que la acción pudo ejercitarse . Esto hace especialmente importante conocer las fechas de vencimiento de los recibos reclamados.

Qué puede interrumpir el plazo de cinco años

El paso de cinco años no puede analizarse de forma aislada. El artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por una reclamación extrajudicial del acreedor o por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor.

Esto significa que una comunidad que haya reclamado válidamente las cantidades pendientes antes de completarse el plazo puede impedir que la prescripción siga avanzando como si nada hubiera ocurrido.

Por eso, ante una reclamación por cuotas antiguas, hay que revisar no solo cuándo vencieron, sino también si existieron comunicaciones o actuaciones anteriores con efectos sobre la prescripción.

Cómo puede reclamar la comunidad las cuotas impagadas

La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad reclamar judicialmente las cantidades adeudadas por gastos comunes, ya sean ordinarios, extraordinarios, generales, individualizables o correspondientes al fondo de reserva.

El artículo 21 contempla expresamente el procedimiento monitorio especial para estas reclamaciones. Para iniciarlo deben cumplirse los requisitos establecidos por la propia ley, entre ellos la documentación de la deuda y su notificación al deudor.

La norma también prevé que los créditos de la comunidad generen intereses desde el momento en que el pago debía haberse efectuado y no se realizó.

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¿El plazo de cinco años se aplica igual en toda España?

España cuenta con territorios con Derecho civil propio, por lo que no debe darse por supuesto que el régimen del Código Civil común se aplica sin matices en todos ellos.

La Audiencia Provincial de Barcelona acordó en 2019, como criterio de unificación de sus secciones civiles, que la reclamación de cuotas comunitarias estaba sometida al plazo general de 10 años del artículo 121-20 del Código Civil de Cataluña.

El material también afirma que resoluciones posteriores habrían utilizado un plazo de tres años y cita una sentencia de mayo de 2026. Ese extremo no ha podido verificarse aquí en una fuente oficial, por lo que no conviene presentarlo como criterio consolidado sin comprobar previamente la resolución concreta.