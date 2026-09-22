El precio de la vivienda cambia los planes de los jóvenes: el 65,6% retrasa emanciparse o formar una familia

El coste de la vivienda condiciona las decisiones de los jóvenes españoles y afecta tanto sus posibilidades de emancipación como sus proyectos familiares.

El 65,6% de las personas de entre 25 y 45 años asegura que el precio de la vivienda le ha obligado a aplazar decisiones como independizarse o formar una familia, según el Índice EAE de esfuerzo inmobiliario, elaborado por EAE Business School.

El informe señala que el 75,3% de los españoles considera que comprar una vivienda sin ayuda familiar es “prácticamente imposible”. Además, dos de cada tres encuestados afirma que el coste residencial afecta negativamente a su bienestar emocional, con una incidencia mayor entre quienes viven de alquiler.

Entre los jóvenes de 25 a 34 años, solo el 38,5% dispone de una vivienda en propiedad, frente al 62,2 % de quienes tienen entre 35 y 45 años. El alquiler se consolida así como una de las principales vías de emancipación entre los menores de 35 años, con un peso del 41,4 % de las modalidades residenciales.

¿Por qué la vivienda se convirtió en un obstáculo para los jóvenes?

El acceso a la propiedad está cada vez más ligado al respaldo económico familiar. Tres de cada cuatro encuestados considera que sin ayuda de sus familiares resulta prácticamente imposible comprar una vivienda, mientras que el 71,6% identifica la herencia como una de las pocas vías reales para acceder a una propiedad.

¿Por qué la vivienda se convirtió en un obstáculo para los jóvenes? Shutterstock

El estudio también refleja una percepción extendida sobre la brecha generacional. El 85,1% de los encuestados considera que la vivienda se ha convertido en una fuente de desigualdad entre generaciones. A su vez, el 66% de quienes tienen una hipoteca afirma que, si hoy tuviera que comprar la vivienda en la que reside, probablemente no podría permitírsela.

Esta situación también repercute sobre el ahorro y los proyectos personales. Según el informe, el coste de la vivienda se encuentra entre los principales condicionantes económicos y vitales de los adultos jóvenes, con impacto sobre sus decisiones laborales y familiares.

¿Cuánto cuesta alquilar frente a pagar una hipoteca?

El 84,3% de las personas de entre 25 y 45 años que no son propietarias asegura que le gustaría comprar una vivienda, pero no puede permitírselo. El informe apunta que el coste del alquiler dificulta la acumulación del ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda.

¿Cuánto cuesta alquilar frente a pagar una hipoteca? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alquilar un piso completo supone un desembolso medio de 962 euros mensuales, frente a los 778 euros de una hipoteca. La diferencia alcanza los 184 euros al mes y, según EAE Business School, genera una “trampa del ahorro imposible”.

El vicedecano de Estudiantes y Programas de EAE Business School y autor del informe, Juan Carlos Higueras, sostiene que “el problema de la vivienda ya no puede entenderse únicamente como una cuestión de precios, sino como un factor que está condicionando de forma estructural el proyecto de vida de toda una generación”.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1004 personas de entre 25 y 45 años, entrevistadas entre el 28 de mayo y el 5 de junio de 2026. El análisis incluye Madrid, Barcelona, València, Málaga y las Islas Baleares.