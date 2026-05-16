El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el viernes, 15 de mayo de 2026, Los números ganadores son 25 30 33 35 41 43, la cifra complementaria es el 7 y el número de reintegro es el 4. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "75665.7" euros. Para el sorteo del viernes, 15 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.697.142 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.291.714 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes: Asegúrate de apostar solo el dinero que realmente puedas permitirte perder. Antes de comenzar, establece límites de tiempo y gasto y detente si sientes la necesidad de recuperar pérdidas o si experimentas ansiedad al jugar. Considera el juego como una forma de entretenimiento y no descuides tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, no dudes en buscar ayuda contactando a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.