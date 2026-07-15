En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 15 de julio de 2026 en España es de 74.437,57 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,66%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en los últimos dos días.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin sigue en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un leve avance del 1.52%, sugiriendo un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -37.62%, lo que refleja una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo, evidenciando su elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 32.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.72%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.