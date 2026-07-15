En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 15 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.193,44 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,97% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un crecimiento sostenido.

En la última semana, Ethereum registró un avance del 6.83%, reflejando un impulso alcista de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -44.24%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa en el periodo anual. En conjunto, la evolución sugiere recuperación reciente, pero con una tendencia anual aún claramente bajista.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 41.16%, es menor que la volatilidad anual del 55.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.