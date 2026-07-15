En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 15 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 51,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del -103,78796 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría atraer a más inversores en el corto plazo.

En la última semana, Litecoin registró un avance moderado del 1.24%, lo que sugiere un leve impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -49.64%, reflejando una tendencia bajista pronunciada y una rentabilidad anual fuertemente negativa. En conjunto, la evolución reciente muestra un rebote puntual que no compensa las pérdidas acumuladas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 33.72%, es menor que la volatilidad anual del 52.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.