La recomendación se volvió popular entre viajeros que buscan evitar inconvenientes durante sus recorridos (Fuente: Shutterstock).

Colombia permite la estadía legal con permiso de trabajo a todos los extranjeros que puedan obtener la Visa M: cuáles son los requisitos

Cuando se prepara una maleta para viajar, uno de los detalles que suele pasar desapercibido son las ruedas. Aunque parecen resistentes, están constantemente expuestas al contacto con pisos, suciedad, golpes y superficies irregulares , especialmente durante los traslados dentro de aeropuertos, terminales y hoteles.

Por esta razón, algunos viajeros comenzaron a utilizar un elemento que normalmente se encuentra en cualquier hogar: la cinta adhesiva. El truco consiste en colocarla de manera temporal sobre las ruedas o alrededor de determinadas partes del mecanismo para protegerlas durante el trayecto.

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de las maletas?

La principal función de la cinta adhesiva es crear una protección temporal sobre las ruedas y sus zonas más expuestas. Al cubrirlas antes de iniciar el viaje, se puede reducir el contacto directo con polvo, residuos y suciedad acumulada en el suelo.

Esto puede resultar especialmente práctico cuando la maleta debe ser arrastrada durante largos recorridos. Una rueda que acumula suciedad puede comenzar a girar con mayor dificultad o generar ruidos y molestias al momento de mover el equipaje.

El truco no busca convertir la cinta en una reparación permanente, sino utilizarla como una barrera sencilla antes de transportar la maleta.

¿Cómo se pone la cinta adhesiva en las ruedas de una maleta?

Antes de colocarla, lo recomendable es revisar que las ruedas estén limpias y secas. Después, se puede utilizar un tramo de cinta resistente para cubrir la parte exterior de la rueda, procurando que quede firme pero sin bloquear el mecanismo de giro.

También es importante no envolver completamente los ejes ni las piezas móviles. Si la cinta queda atrapada en el mecanismo, podría dificultar el movimiento de la rueda en lugar de protegerla.

Una vez que termine el viaje o cuando la maleta vaya a utilizarse normalmente, la cinta debe retirarse con cuidado.

¿Qué tipo de cinta adhesiva se puede usar para proteger las ruedas?

No todas las cintas tienen el mismo comportamiento. Para este truco conviene utilizar una cinta que tenga buena adherencia, pero que pueda retirarse sin dejar una cantidad excesiva de residuos.

La cinta de embalaje resistente puede ser una alternativa para una protección puntual. También existen cintas más gruesas que pueden soportar mejor el roce, aunque siempre es conveniente comprobar primero que no dañen la superficie de la rueda.

En cambio, una cinta demasiado delgada puede romperse rápidamente durante la manipulación del equipaje.

¿Por qué las ruedas de las maletas se ensucian tanto durante un viaje?

Las ruedas están en contacto directo con el suelo durante prácticamente todo el traslado. En un aeropuerto, por ejemplo, pueden pasar por diferentes superficies en pocos minutos: pisos interiores, zonas de acceso, aceras, estacionamientos y otros espacios de tránsito.

Además, las ruedas pueden recoger pequeñas partículas que después quedan alojadas alrededor de los ejes. Con el uso, esa acumulación puede afectar su desplazamiento.

Por eso, una limpieza rápida después de cada viaje también puede ayudar a conservarlas en mejores condiciones.