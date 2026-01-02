Ni vinagre ni bicarbonato: el truco que no falla para eliminar toda la grasa de las hornallas de la cocina. Imagen: archivo.

La cocina es uno de los sectores del hogar más difíciles de limpiar. La grasa de las hornallas, los restos de comida que se acumulan en lugares difíciles de alcanzar, la suciedad del piso y de las encimeras, son todos ejemplos de espacios que requieren tanto de productos de limpieza adecuados, como de técnicas eficientes.

Por suerte, la cadena valenciana Mercadona cuenta con una gran variedad de productos de primera calidad de sus inconfundibles marcas blancas. De hecho, uno de los factores que mejor posiciona al supermercado fundado por Juan Roig frente al resto de la competencia es su constante incorporación de mejoras que apuntan a facilitar la experiencia del usuario.

En esta oportunidad el supermercado valenciano lanzó un producto de limpieza que dejó maravillados a todos por su efectividad.

El nuevo producto de limpieza de Mercadona que elimina la grasa de todas las superficies

La sección de limpieza de Mercadona es una de las más extensas y completas del mercado. Entre los productos más queridos por los usuarios está la Fregona Microfibra Absorbente de Bosque Verde, el borrador mágico y la famosa lejía que no salpica.

La novedad que ha llamado la atención en redes sociales es el quitagrasas sin espuma, un producto conocido por los clientes que ahora tiene una fórmula mejorada, con una textura más viscosa y sin efecto agua.

Gracias a este cambio, la disolución de la grasa de la cocina, la parrilla, las encimeras e incluso algunas ollas y sartenes es más sencilla. Pero eso no es todo, por su composición química, limpiar a fondo sin dañar los materiales es posible.

¿Cómo usar el quitagrasas sin espuma de Mercadona?

Para limpiar superficies de la cocina, como azulejos o placas de aluminio, se debe pulverizar el producto con una bayeta húmeda. En caso de tener una capa de suciedad más difícil, solo debes dejar actuar el producto durante dos minutos o más. Además, es ideal para sacar manchas de humedad de las juntas.

