Italia confirmó un beneficio fiscal para jubilados que se muden a estos pueblos: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos. (Fuente: Pixabay).

La edad de jubilación puede convertirse en una oportunidad para empezar una nueva etapa en Italia. Con el objetivo de atraer nuevos residentes a pequeñas localidades del centro y sur del país, el Gobierno italiano mantiene un régimen fiscal preferente destinado a jubilados que perciban pensiones del extranjero y decidan fijar allí su residencia.

El beneficio, contemplado en la legislación italiana, ofrece un impuesto reducido sobre los ingresos generados en el extranjero durante un período determinado. Para acceder, es necesario cumplir una serie de requisitos vinculados al origen de la pensión, la residencia fiscal y el municipio elegido para vivir.

Beneficio fiscal para jubilados en Italia: quiénes pueden acceder

El régimen fiscal preferente está regulado por el artículo 24-ter del TUIR, incorporado a la Ley de Presupuestos de 2019, y está dirigido a personas que perciban pensiones de origen extranjero, es decir, procedentes de fuera de Italia. La medida alcanza tanto a ciudadanos extranjeros como a italianos residentes en el exterior.

La normativa establece que los ingresos obtenidos en el extranjero estarán sujetos a un impuesto sustitutivo del 7%, lo que representa una importante ventaja fiscal para quienes decidan trasladar su residencia al país.

Para acceder al beneficio es necesario establecer la residencia en un municipio de menos de 20.000 habitantes ubicado en alguna de estas regiones:

Sicilia

Calabria

Cerdeña

Campania

Basilicata

Abruzos

Molise

Puglia

Además, tras el decreto Sostegni Ter (Decreto Ley 4/2022), el régimen también se amplió a municipios del centro de Italia afectados por los terremotos de Abruzos, Las Marcas, Umbria y Lacio. Entre las localidades incorporadas se encuentran Camerino, Matelica, Tolentino y Norcia.

Asimismo, quienes soliciten este beneficio no deben haber sido residentes fiscales en Italia durante, al menos, los cinco años anteriores al traslado. La desgravación fiscal tiene una duración de 10 años desde el cambio de residencia.

Italia confirmó un beneficio fiscal para jubilados que se muden a estos pueblos: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos. Shutterstock

Vivir en pueblos históricos de Italia: tranquilidad, naturaleza y calidad de vida

El programa está pensado para impulsar la llegada de nuevos habitantes a pequeños municipios caracterizados por su patrimonio histórico, sus paisajes y un estilo de vida más tranquilo.

Entre los destinos destacados figura Rocchetta a Volturno, en Molise, un pueblo medieval de alrededor de 1000 habitantes donde predominan las casas de piedra, el aire de montaña y los manantiales del río Volturno. También sobresale Monteleone Rocca Doria, en Cerdeña, una localidad de apenas un centenar de residentes, conocida por su tradición agrícola y su Museo de la Panadería Tradicional.

En Abruzos, Arsita, ubicada dentro del Parque Nacional del Gran Sasso y los Montes de la Laga, ofrece vistas panorámicas de algunas de las cumbres más emblemáticas de la región.

Rocchetta a Volturno, en Molise, un pueblo medieval de alrededor de 1.000 habitantes. Wikipedia

Clima, gastronomía y mar: los atractivos de mudarse al sur de Italia

Además del incentivo fiscal, el Gobierno italiano destaca la calidad de vida que ofrecen estos pueblos. Las regiones del sur disfrutan de un clima templado durante gran parte del año y cuentan con localidades costeras como Praia a Mare, en Calabria, con extensas playas frente al mar Tirreno, e Isola di Capo Rizzuto, situada junto a una zona marina protegida y un importante parque arqueológico.

La propuesta también pone el foco en la riqueza gastronómica y cultural. En Montalbano Elicona, en Sicilia, es posible degustar panes elaborados con cereales antiguos, quesos tradicionales y recorrer su castillo medieval. Muy cerca, Castelmola, considerado uno de los pueblos más bonitos de Italia, ofrece vistas privilegiadas al mar y cercanía con Taormina y Giardini Naxos.

Otros destinos incluidos en el programa son Sant’Agata dei Goti, en Campania, conocida por sus vinos; Scanno, en Abruzos, con senderos y un lago para actividades al aire libre; Locorotondo, en Puglia, famoso por sus vinos y su arquitectura; Stigliano, en Basilicata, con balnearios de aguas terapéuticas; y Norcia, reconocida por la trufa negra, el jamón Norcia IGP y la espectacular floración de la Piana durante el inicio del verano.