En la apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 41,54 euros y registran un volumen de 10805 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,53% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo bajista: seis caídas y cuatro avances, con una racha de tres descensos seguidos, repuntes puntuales y un rebote final, dejando un balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha registrado una volatilidad del 9.42%, que es notablemente menor que la volatilidad anual del 19.81%. Este dato indica que el comportamiento de Endesa en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año, sugiriendo una menor inestabilidad en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de sus bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas españolas del Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y de servicios y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares, nucleares y ciclos combinados de gas y avanza en la descarbonización con el cierre de plantas de carbón. Sus líneas de negocio incluyen e-distribución, Endesa Energía y Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia); está controlada mayoritariamente por Enel y atiende a más de 10 millones de clientes.