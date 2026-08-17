En la apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,85 euros y registran un volumen de 347158 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,39% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Santander encadenó tres avances, luego tres retrocesos y después alternó subidas y bajadas; el balance final es neutro y no se aprecia una tendencia definida.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 4.30%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 29.74%. Dado que 4.30% es menor que 29.74%, esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Estas cifras reflejan una tendencia a la estabilidad en comparación con las variaciones más marcadas que se han presentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 12.57B, que representa el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español fundado en 1857, con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, ahorro e inversión y servicios de pagos.

Su línea de negocio abarca banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo, con presencia destacada en Europa y América. Es una de las mayores entidades europeas por activos, cotiza en el Ibex 35 (ticker SAN) y mantiene una fuerte apuesta por la digitalización y la banca responsable.