Los gastos por mantenimiento de la vivienda representan para las familias el 33,2% del presupuesto con que cuentan

El problema de la vivienda para los españoles va mucho más allá de la dificultad para acceder a ella ya sea a través de la compra o alquiler. Porque también hay que valorar la carga económica que supone para las familias.

Así lo aseveró en el informe publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se ve cómo los gastos de mantenimiento de la casa propia aumentan cada año, lo que hace el sueño de haber conseguido el techo propio sea cada vez más oneroso para los hogares.

Los gastos de mantenimiento absorben una parte creciente del presupuesto

El organismo estatal cuando habla de los desembolsos necesarios para mantener una vivienda incluye agua, electricidad, gas y otros combustibles. La totalidad de estos ítems representó para las familias el 33,2% del presupuesto total con el que cuentan, hasta los 11.665 euros.

Así las cosas, la carga presupuestaria de `Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles´, se disparó en el pasado ejercicio a una tasa anual del 5,8%, lo que supuso un aumento de 636 euros respecto a 2024.

Una tendencia al alza que se extiende desde hace una década

Si se echa mano a los datos históricos, la primera conclusión que salta por su propio peso es que el incremento del gasto en vivienda es un fenómeno que se remonta a una década atrás. En concreto, en 2016 estos sumaban 8737 euros.

Hay más. El dinero que se destina al mantenimiento de la vivienda supera a la inflación . Veamos. En el periodo que va de enero de 2016 a diciembre de 2025, el índice de precios subió en 30,5 puntos porcentuales.

Los hogares con menos ingresos soportan la mayor carga

Con todo, el panorama se oscurece aún más cuando se trata de los hogares más vulnerables. Un informe publicado por El País dice que, en el caso del 20% con menos ingresos, la vivienda consume el 41,9% de su presupuesto, por encima del 35% recomendado por el Banco de España.

Dato que, si se lo compara con el 20% de más renta, para los que la vivienda supone un 28,9%, casi trece puntos menos.

Otros gastos del hogar

En primer término, hay que destacar que el gasto medio por hogar ascendió a los 35.101 euros en 2025, lo que supuso un aumento del 3,1% en relación al año anterior, esto es, 1057 euros más. Mientras que el gasto medio por persona fue de 14.066 euros, con un incremento del 3,2%.

La distribución del gasto de los hogares, algo más del 60%, se concentró, además de `Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles´ en otros dos grandes grupos, a mucha distancia de las erogaciones en mantenimiento.

Así pues, `Alimentos y bebidas no alcohólicas´ representaron el 16% del presupuesto de las familias. Si se los disgrega por categorías, puede verse que los más relevantes fueron consumos en Carne con el 3,6% del gasto total. Con el 2,1% aparecen Pan y cereales, Leche, queso y huevos. Pescado, Legumbres, hortalizas y patatas, y Frutas cierran la lista con el 1,7% del presupuesto disponible.

Por último, `Transportes´ supuso un gasto que alcanzó el 11,5% del presupuesto total del hogar.

Los gastos por mantenimiento de la vivienda representan para las familias el 33,2% del presupuesto con que cuentan Shutterstock

Gastos por tipo de hogar

El INE, tras destacar que la tipología del hogar es un elemento diferenciador del nivel de gasto, afirma que los hogares formados por una pareja con hijos fueron los que tuvieron, en media, mayor gasto en 2025, con 44.438 euros, monto que explica 1275 euros más que en el año anterior.

Por contra, los hogares con menor gasto fueron los formados por una persona sola de 65 o más años con una media de 23.024 euros anuales. Por su parte, los hogares unipersonales con menos de 65 años gastaron algo más: 23.784 euros.

Lo cierto es que el mayor incremento respecto de 2024 se dio en los hogares unipersonales de menos de 65 años, con una tasa del 7% (1558 euros más), mientras que los que prácticamente no experimentaron variación fueron los hogares formados por un adulto con hijos, con una subida de 105 euros en relación al año anterior.

Consumos según el nivel de gastos de los hogares

En cuanto a la distribución del consumo entre los diferentes grupos de gasto, el 20% de los hogares con menor desembolso dedicaron el 61,5% de su presupuesto a `Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles´, y a `Alimentos y bebidas no alcohólicas´.

Por su parte, el 20% de los hogares con mayor gasto destinaron el 41,2% a este tipo de erogaciones.

Asimismo, el 20% de los hogares con más gasto dedicaron un tercio de su presupuesto (33,6%) a `Transporte, Restaurantes y servicios de alojamiento´ y a `Actividades recreativas, deportes y cultura´, frente al 15,7% que dedicaron los hogares con menor gasto.

Por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor gasto medio por persona en el año 2025 fueron País Vasco con 16.642 euros y Comunidad de Madrid (16.124 euros).

Por el contrario, Andalucía (12.197 euros), Extremadura (12.346) y Región de Murcia (12.408) registraron los menores gastos medios por persona.

Calculadora en mano, el gasto medio por persona en País Vasco fue un 18,3% mayor que la media nacional, mientras que el de Andalucía se situó un 13,3% por debajo de dicha media.