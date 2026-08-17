Este 17 de agosto de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se han fijado en un precio de apertura de 3.68 euros por unidad en el IBEX 35, mientras que el volumen de negociación alcanzó las 319,276 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.16% en comparación con el día anterior, reflejando una ligera caída en el valor de la compañía.

En los últimos diez días, Telefónica mostró sesgo bajista: inició con dos caídas, alternó rebotes y descensos, encadenó dos avances antes de la última jornada y cerró cediendo, con balance neto negativo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 11.93%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 25.37%. Dado que el 11.93% es menor que el 25.37%, podemos concluir que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, lo que indica una menor variación en su desempeño en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que refleja un fondo de inversión negativo tras deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas, Madrid). Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, fibra, 5G y televisión de pago en Europa y Latinoamérica.

No fabrica bienes físicos: produce y explota redes y servicios digitales, con líneas de negocio B2C y B2B (Telefónica Empresas) en conectividad, cloud, ciberseguridad, IoT y big data. Fundada en 1924, celebra su centenario con presencia destacada en España, Brasil, Alemania y participaciones como VMO2 en el Reino Unido.