Este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios públicos de gas Enagás (ENG)se negocian a 16,81 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 14.580. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un comportamiento mixto y sin dirección clara: alternó caídas y subidas a partes iguales, sin jornadas planas, con un tramo de tres avances seguidos y un cierre al alza que sugiere leve recuperación.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás experimentó una volatilidad del 8.79%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.97%. Este dato sugiere que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año. La menor volatilidad en la semana reciente indica una disminución en la inestabilidad, lo que puede ser un signo positivo para los inversores.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española de infraestructuras energéticas y una de las 35 del Ibex 35, con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al diseño, construcción, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos; no produce gas, presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio principal es la actividad regulada de transporte y gestión del sistema en España, complementada con participaciones internacionales y el impulso a gases renovables (hidrógeno y biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como ENG en BME, participa en proyectos como H2Med y es clave para la seguridad de suministro y la transición energética.