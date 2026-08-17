Este 17 de agosto de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se están negociando en el IBEX 35 a un precio de 3.63 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 707,035 acciones. Esta cifra representa una variación de -0.30% en comparación con el día anterior, reflejando las fluctuaciones del mercado en el sector bancario español.

En los últimos 10 días, la acción de Banco de Sabadell S.A. mostró un sesgo claramente alcista: ocho avances y dos retrocesos, con una racha de siete sesiones positivas consecutivas y una leve corrección final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell ha sido del 9.01%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.58%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el del año anterior. La volatilidad más baja indica una reducción en las variaciones de su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,64 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y centros operativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid; opera en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Ofrece y produce productos y servicios bancarios: cuentas, tarjetas, depósitos, préstamos, hipotecas, fondos e intermediación de seguros. Su línea de negocio se centra en banca de particulares y, especialmente, en pymes y empresas; dato de interés: cotiza como SAB en las Bolsas españolas (BME).