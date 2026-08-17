Este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 31.716. Esta cifra refleja una variación del -0,36% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo bajista: predominaron los descensos, con un tramo de tres caídas seguidas a mitad del periodo y un cierre volátil con movimientos alternos; el balance es negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 9.16%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 20.85%. Comparando ambas cifras, el 9.16% es notablemente menor que el 20.85%, lo que indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, lo que demuestra el éxito financiero de la empresa en su operación.

La historia de Mapfre

MAPFRE es un grupo asegurador español con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro, produce pólizas y soluciones financieras y de asistencia; sus líneas de negocio abarcan Vida, No Vida (auto, hogar, salud, empresas), reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos (MAPFRE AM).

Fundada en 1933, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker MAP) y forma parte del Ibex 35. Opera en más de 40 países, es uno de los mayores grupos en España y Latinoamérica y cuenta con la Fundación MAPFRE como brazo social.