El Corte Inglés ofrece viajes a Grecia en descuento: el paquete incluye 10 días en Creta, Atenas y Mykonos. (Foto: Wikimedia)

La promoción incluye vuelos entre destinos, alojamiento, seguro de viaje y la posibilidad de recorrer tres de los lugares más emblemáticos de Grecia en un solo itinerario.

La oferta de Viajes El Corte Inglés estará disponible para salidas entre junio de 2026 y junio de 2027 y permite descubrir la historia de Atenas, las playas de Creta y el ambiente único de Mykonos.

Quienes estén planeando sus próximas vacaciones por Europa pueden aprovechar una de las promociones más destacadas de El Corte Inglés, que ofrece un circuito de 10 días por Grecia con un 10% de descuento. El paquete combina historia, playas y paisajes mediterráneos en un recorrido por Creta, Atenas y Mykonos.

La propuesta está diseñada para viajar con vuelos entre las islas y el continente, alojamiento en hoteles seleccionados y seguro de viaje incluido.

El Corte Inglés ofrece viajes a Grecia en descuento: el paquete incluye 10 días en Creta, Atenas y Mykonos. (Foto: Pixabay)

Viaje a Grecia con descuento: qué destinos incluye el paquete de El Corte Inglés

El itinerario comienza en Creta, la isla más grande de Grecia, reconocida por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus más de mil kilómetros de costa. Además de sus paisajes mediterráneos, destaca por sus monasterios, olivares y una historia que se remonta a miles de años.

Después, el viaje continúa en Atenas, donde los viajeros disponen de varios días libres para descubrir algunos de los principales yacimientos arqueológicos, monumentos y construcciones de las épocas griega, romana y bizantina. Entre las visitas recomendadas figura el Ágora Antigua.

La última parada es Mykonos, una de las islas más famosas de las Cícladas. Sus playas de arena blanca, las tradicionales casas encaladas y el entramado de callejuelas convierten a este destino en uno de los más visitados del país. Además, es conocida por su intensa vida nocturna.

Itinerario día por día

El recorrido se distribuye de la siguiente manera:

Días 1 al 3: estancia en Creta.

Días 4 al 6: estancia en Atenas.

Días 7 al 10: estancia en Mykonos y regreso a la ciudad de origen.

Qué incluye el paquete

Vuelos de ida y vuelta.

Vuelo entre Creta y Atenas.

Vuelo entre Atenas y Mykonos.

Estancia en hoteles seleccionados en los tres destinos.

Régimen elegido en cada alojamiento.

Seguro de viaje.

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Precio del viaje a Grecia: cuánto cuesta y cómo reservar la oferta

La promoción tiene un precio desde 731 euros por persona, tras aplicar un 10% de descuento sobre la tarifa original de 812 euros. El circuito corresponde a un viaje de 10 días, sujeto a disponibilidad y a las condiciones establecidas por El Corte Inglés.

Condiciones del viaje: aspectos importantes antes de contratar el paquete

Antes de realizar la reserva, la agencia informa una serie de condiciones que los viajeros deben tener en cuenta:

Las habitaciones triples suelen disponer de una cama supletoria plegable para el tercer ocupante.

La entrada a los hoteles se realiza, por norma general, a partir de las 15:00 horas, salvo indicación expresa del establecimiento.

En muchos alojamientos será necesario presentar una tarjeta de crédito como garantía durante el registro.

Los hoteles suelen disponer de cunas para bebés, aunque en algunos casos deberán compartir cama con un adulto.

Los traslados entre aeropuertos y hoteles corren por cuenta del viajero.

Es recomendable consultar con antelación la documentación necesaria para ingresar en Grecia y para realizar eventuales escalas aéreas durante el recorrido.