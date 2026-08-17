La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 17 de agosto de 2026 es de 20,24 euros y fijan un total de 103.375 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,2%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un comportamiento lateral con rachas alternas de dos subidas y dos caídas, balance neto neutro y cierre con leve impulso alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha experimentado una volatilidad del 9.29%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 14.80%. Esto indica que su comportamiento reciente ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, sugiriendo menos variaciones en su valor en este corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional eléctrica española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Produce y suministra electricidad, principalmente a partir de energías renovables (eólica, solar e hidráulica) y opera redes de transporte y distribución.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes (comercialización y generación), con presencia en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es líder mundial en eólica, una de las mayores utilities de Europa por capitalización, con más de 60 GW instalados y alrededor de 40.000 empleados.