Se despide la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas bajarán sus persianas. Fuente: Producción propia

Forever 21, una de las marcas más reconocidas de la moda juvenil, puso fin a su presencia física en Estados Unidos tras completar el cierre de todas sus tiendas luego de acogerse nuevamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en marzo de 2025.

La compañía, que llegó a operar más de 800 locales en todo el mundo durante su mejor momento, no logró encontrar un comprador para sostener sus operaciones minoristas en el mercado estadounidense y terminó liquidando más de 350 establecimientos. En este contexto, España mantiene su retail a flote pero con precauciones.

Se despide la tienda de ropa más popular del país: más de 200 tiendas bajaron sus persianas y podría despedirse definitivamente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El final de Forever 21 en Estados Unidos

Tras meses de negociaciones y contactos con potenciales inversores, la empresa no consiguió cerrar una operación que permitiera evitar la liquidación. La liquidación terminó a fines de abril de 2025 y los últimos establecimientos cerraron el 1 de mayo de ese año.

Como resultado, todas las tiendas de Forever 21 en Estados Unidos bajaron definitivamente sus persianas durante 2025.

La marca había intentado recuperarse después de su primera quiebra en 2019, cuando fue adquirida por un grupo de inversores liderado por Authentic Brands Group. Sin embargo, el crecimiento de gigantes del comercio electrónico y de la moda ultrarrápida terminó afectando seriamente su competitividad.

¿Por qué Forever 21 volvió a declararse en quiebra?

Según documentos judiciales y declaraciones de sus directivos, la empresa enfrentó una combinación de factores que deterioraron sus resultados financieros:

La fuerte competencia de plataformas como Shein y Temu.

El cambio de hábitos de consumo hacia las compras online.

El aumento de los costos operativos.

La caída del tráfico en centros comerciales tradicionales.

La compañía sostuvo que no logró encontrar un modelo de negocio sostenible para continuar operando en Estados Unidos.

¿Qué pasará con Forever 21 fuera de Estados Unidos?

A pesar del cierre de las operaciones estadounidenses, la marca no desapareció por completo. Las tiendas internacionales continúan funcionando mediante acuerdos de licencia y franquicia administrados por operadores locales, mientras que la propiedad intelectual sigue en manos de Authentic Brands Group.

Además, durante 2025 se anunciaron planes para mantener la presencia de Forever 21 a través de canales digitales y acuerdos comerciales en distintos mercados, por lo que la firma podría seguir vendiendo productos bajo su marca sin regresar a las grandes cadenas de tiendas físicas en Estados Unidos.

¿Qué pasa con Forever 21 en España?

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, donde Forever 21 cerró todas sus tiendas tras su segunda quiebra en 2025, las operaciones internacionales no formaban parte del proceso concursal y continuaron funcionando a través de licencias y franquicias gestionadas por operadores locales.

En España, la presencia de la cadena se redujo drásticamente tras la primera reestructuración global de 2019, que provocó la salida de la compañía de gran parte de Europa. Durante los últimos años, la marca ha mantenido una actividad muy limitada en el país, con presencia principalmente a través de acuerdos comerciales y puntos de venta concretos, lejos de la expansión que llegó a proyectar en la década pasada.

Por el momento, no existe ningún anuncio oficial que confirme el cierre definitivo de Forever 21 en España. Sin embargo, el futuro de la enseña dependerá de las decisiones de sus licenciatarios y de la estrategia internacional que impulse Authentic Brands Group tras la desaparición de las operaciones propias de la compañía en Estados Unidos.

En este contexto, los analistas del sector consideran que la proyección para España pasa por una presencia más limitada y selectiva, apoyada principalmente en canales digitales, marketplaces y posibles acuerdos con operadores locales, en lugar de una expansión masiva de establecimientos como la que la compañía intentó desarrollar en Europa durante la década pasada.