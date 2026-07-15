El mercado mexicano ha madurado al punto de considerar la ciberseguridad como una inversión para proteger la continuidad del negocio.

Las empresas mexicanas dejaron atrás la conversación sobre digitalización para concentrarse en un desafío más urgente: operar con resiliencia, seguridad y eficiencia. En ese cambio de prioridades, ManageEngine —la división de gestión de TI y ciberseguridad de Zoho Corporation— ve a México como uno de sus mercados estratégicos en América Latina, impulsado por el nearshoring, la adopción de inteligencia artificial y la creciente presión por cumplir estándares internacionales.

Wilson Calderón, director técnico asociado para Latinoamérica de ManageEngine, aseguró en entrevista con El Cronista que el mercado mexicano ha madurado al punto de considerar la ciberseguridad como una inversión para proteger la continuidad del negocio, y no como un gasto operativo.

En ese contexto, la compañía busca posicionarse como un socio tecnológico para integrar la gestión de TI, automatizar procesos y fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones.

“Los CIO y los CEO entienden que la tecnología es un habilitador del negocio y que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. Hoy ya forma parte de la estrategia de la empresa”, aseguró Calderón.

La empresa, que desarrolla todo su software de forma interna como parte de Zoho Corporation, cuenta con más de 1,000 clientes activos en México de sectores como banca, retail, manufactura, gobierno, salud, educación y aseguradoras. Algunos de sus clientes son Fuller, Hospital Ángeles Chihuahua, la Universidad Iberoamericana de Puebla y American Industries Group.

Además, Zoho opera una oficina en Querétaro con alrededor de 150 colaboradores, desde donde atiende parte de sus operaciones en la región.

Calderón explicó que una de las principales necesidades de las empresas mexicanas es sustituir el uso de herramientas aisladas por plataformas unificadas que permitan tener visibilidad de toda la operación tecnológica, anticipar incidentes y automatizar respuestas.

Este cambio, dijo, responde tanto a la creciente sofisticación de los ciberataques como a las exigencias de empresas internacionales que demandan mayores niveles de cumplimiento y continuidad operativa en sus cadenas de suministro.

A nivel global, ManageEngine afirma que más de 280,000 organizaciones en 190 países utilizan sus soluciones de gestión de TI, entre ellas nueve de cada diez compañías de la lista Fortune 100, lo que refleja la escala con la que busca crecer en el mercado mexicano.

ManageEngine desarrolla desde hace más de una década capacidades de machine learning y actualmente incorpora su motor propietario de inteligencia artificial, Zia, en sus plataformas para analizar el comportamiento de la infraestructura tecnológica, anticipar riesgos y automatizar tareas sin depender de modelos públicos de lenguaje.

A diferencia de otros proveedores, agregó Calderón, la estrategia de la empresa consiste en permitir que los clientes adopten la plataforma de forma gradual, incorporando nuevos módulos conforme evolucionan sus necesidades, un enfoque que también busca facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a tecnologías de gestión de TI y ciberseguridad tradicionalmente reservadas para grandes corporativos.