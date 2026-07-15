Confirmado | Todas las escuelas del país cerrarán sus puertas durante 72 horas en todos los niveles.

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas avanzan con la planificación del próximo curso escolar, que mantendrá un amplio periodo vacacional para miles de estudiantes españoles. El calendario fija el regreso a las aulas para septiembre, después de un descanso que en algunos casos rozará los dos meses.

Las fechas de inicio y finalización de las clases dependerán de cada comunidad autónoma, aunque la mayoría de los alumnos terminarán el curso en junio y no volverán a los centros educativos hasta la primera semana de septiembre.

¿Cuándo terminan las clases y cuándo volverán los alumnos a las aulas en España?

El periodo de vacaciones de verano volverá a ser el más extenso del calendario escolar. En varias regiones, los estudiantes finalizarán las clases durante la segunda mitad de junio y tendrán por delante julio y agosto completos antes del retorno a los colegios e institutos.

¿Cuándo terminan las clases y cuándo volverán los alumnos a las aulas en España? Fuente: Shutterstock Shutterstock

La fecha del 7 de septiembre marca el límite previsto para la vuelta de muchos alumnos en el próximo curso, aunque cada comunidad autónoma establece su propio calendario en función de sus competencias educativas.

¿Por qué algunos estudiantes tendrán casi dos meses de vacaciones escolares?

La duración del descanso responde a la estructura tradicional del sistema educativo español, que concentra las vacaciones más largas durante los meses de verano debido a las altas temperaturas y al cierre del curso académico.

¿Por qué algunos estudiantes tendrán casi dos meses de vacaciones escolares? Fuente: Shutterstock

Durante ese periodo, los centros educativos permanecen sin actividad lectiva mientras las familias organizan el regreso escolar. La diferencia entre comunidades provoca que algunos estudiantes disfruten de más días libres que otros antes de comenzar nuevamente las clases.