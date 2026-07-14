En esta noticia Empresa de transición

Siemens Energy, la empresa de soluciones de tecnología energética, anunció que su nombre cambiará a Omterra, después de que en 2020 se escindió de Siemens.

La empresa señaló que este cambio responde al carácter temporal de la licencia que regula el uso de la marca actual.

Con este cambio, Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy se unirán bajo una sola identidad de marca, con un proceso que se realizará de forma gradual este año.

“Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera”, afirmó Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

En este sentido, el directivo aseguró que la empresa logró consolidarse como un ente independiente y ganó la confianza de clientes e inversionistas, al tiempo que mejoró la rentabilidad y cuenta con un “ambicioso” plan de crecimiento para los próximos años.

Por ello, la empresa consideró que este es el momento adecuado para transitar a una marca propia e independiente.

Empresa de transición

A través de sus soluciones, las dos empresas se dedican a promover la transición energética y las energías del futuro.

El portafolio de productos integra soluciones y servicios, con una cobertura casi total en toda la cadena de valor de la energía, desde la generación y transmisión, hasta el almacenamiento.

La oferta de valor de Siemens Energy y Siemens Gamesa incluye desde turbinas de gas y vapor o centrales eléctricas híbridas operadas con hidrógeno hasta generadores y transformadores de energía.

La empresa calcula que aproximadamente una sexta parte de la electricidad que se genera en el mundo se basa en tecnologías desarrolladas por Siemens Energy, con una fuerza laboral estimada en 105 mil empleados en todo el mundo.

“Estamos orgullosos de lo que nuestros empleados han construido durante los últimos años. El nombre de nuestro fundador nos abrió puertas y nos ayudó en nuestro camino hacia la independencia. Ese legado nos inspira y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sistema energético del futuro”, añadió Bruch.

De acuerdo con la empresa, el nuevo nombre, Omterra, refleja la presencia internacional de la compañía, su experiencia tecnológica y su compromiso para contribuir a un suministro energético estable en todo el mundo.

“No habrá cambios en la estrategia de la compañía para clientes, socios y empleados”, concluye la compañía.