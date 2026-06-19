Oficial | Confirmaron un puente festivo este lunes y martes y habrá un nuevo fin de semana largo para estas personas

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha confirmado oficialmente las fiestas locales para el año 2026. De esta manera, tanto el lunes como el martes fueron decretados como días festivos.

Por tal motivo, los vecinos y trabajadoras del municipio madrileño disfrutarán de un puente festivo el lunes 22 y martes 23 de junio de 2026, lo que generará un nuevo fin de semana largo ideal para descansar o participar en las celebraciones populares de la ciudad.

Oficial | Confirmaron un puente festivo este lunes y martes y habrá un nuevo fin de semana largo para estas personas Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

¿Por qué hay un puente festivo este lunes 22 y martes 23 de junio?

La Junta de Gobierno Local, reunida el pasado 13 de octubre de 2025, aprobó estos dos días como festivos locales. Como es tradición, coinciden con las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, que en 2026 se celebrarán del viernes 19 al miércoles 24 de junio.

De esta manera, los torrejoneros contarán con un puente de cuatro días (del sábado 20 al martes 23), sumando el fin de semana completo más los dos festivos locales.

Las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz: el gran atractivo de junio

Las fiestas de junio son las más importantes de la ciudad junto a las patronales. Tradicionalmente, los festivos locales se fijan en el lunes y martes de la última semana completa de junio. Las celebraciones comienzan el viernes anterior y se extienden hasta el miércoles siguiente.

El Parque del Ocio se convierte en el corazón de las fiestas con el Recinto Ferial, donde se instalan atracciones, peñas y escenarios para conciertos gratuitos con artistas de primer nivel. La Plaza Mayor también acoge actividades destacadas. El cierre de las fiestas suele incluir un espectacular castillo de fuegos artificiales.

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Además, el programa incluye campeonatos deportivos, encierros, rifas y corridas de toros, convirtiendo estas fechas en una gran fiesta para toda la familia.

Posteriormente, las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario se celebrarán del 2 al 4 de octubre de 2026.

¿Quiénes se benefician de este puente festivo en junio 2026?

Este largo descanso beneficia principalmente a:

Trabajadores y empleados del municipio de Torrejón de Ardoz.

Familias residentes que podrán disfrutar de las fiestas sin preocupaciones laborales.

Comercios, empresas y servicios locales que ajustarán sus horarios según el calendario oficial.

Visitantes que planeen acercarse a la ciudad durante estas fechas para vivir las celebraciones.

Calendario laboral completo de Torrejón de Ardoz en 2026

Además de los festivos locales del 22 y 23 de junio, el calendario oficial incluye los siguientes días no laborables: