Oficial | Casi 3 millones de autónomos podrán usar gratis la aplicación de Hacienda para facturar: cómo funciona

Casi tres millones de trabajadores autónomos en España podrán utilizar de forma gratuita una aplicación desarrollada por la Agencia Tributaria para generar sus facturas y facilitar la adaptación a los nuevos requisitos de facturación.

Según informó EFE a partir de los datos difundidos por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la herramienta está diseñada principalmente para profesionales con un volumen de facturación medio o bajo y podría dar cobertura al 80% de los autónomos que trabajan como personas físicas.

Asimismo, la asociación estima que la aplicación también podrá ser utilizada por más del 60% de las pequeñas sociedades, lo que permitirá que una parte importante de los trabajadores por cuenta propia no tenga que recurrir necesariamente a un programa de facturación privado.

La aplicación gratuita ya se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y está dirigida especialmente a autónomos, profesionales y empresas con un proceso de facturación sencillo.

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¿Cómo funciona la aplicación gratuita de Hacienda para autónomos?

La herramienta permite generar facturas electrónicas y enviar directamente a la Agencia Tributaria los registros correspondientes, de manera que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema Verifactu.

Las facturas generadas incorporan automáticamente un registro de facturación y un código QR que permite comprobar posteriormente la información remitida a la Administración Tributaria. Este sistema busca garantizar la integridad y trazabilidad de los datos incluidos en cada operación.

Para acceder a la aplicación, los autónomos pueden ingresar a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria e identificarse mediante Cl@ve Móvil, certificado digital o DNI electrónico. También es posible realizar el trámite a través de un representante que tenga los apoderamientos correspondientes.

Una de las principales características de la herramienta es que no establece un límite máximo de facturas, ya sea mensual, semanal o anual. Además, permite almacenar previamente los datos del emisor para que no sea necesario incorporarlos nuevamente cada vez que se genera un nuevo documento.

Sin embargo, existen algunas limitaciones. Todas las facturas generadas mediante esta aplicación deben incluir un destinatario, por lo que no permite emitir facturas simplificadas o tickets. Tampoco admite determinados regímenes especiales de IVA ni facturas con múltiples destinatarios.

Por otro lado, UPTA ha reclamado que la implementación de la aplicación gratuita esté acompañada por un plan de formación para los trabajadores autónomos.

El presidente de la organización, Eduardo Abad, consideró que no es suficiente con proporcionar gratuitamente la herramienta y pidió a Hacienda información clara, formación práctica y asistencia técnica para aquellos profesionales que tengan dificultades durante el proceso de adaptación.

¿Qué es Verifactu y cuándo deberán adaptarse los autónomos?

Verifactu forma parte del reglamento que establece los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos utilizados por empresarios y profesionales para emitir sus facturas.

El objetivo es que los registros de facturación sean íntegros, trazables y no puedan ser alterados posteriormente sin dejar constancia. En la modalidad Verifactu, estos registros pueden ser remitidos directamente y de forma automática a la Agencia Tributaria.

Además, las facturas emitidas mediante estos sistemas incluyen un código QR que permite comprobar determinados datos en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria ha ampliado las fechas previstas inicialmente para la adaptación de los sistemas informáticos de facturación. Según el calendario vigente, los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027.

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Para el resto de los obligados tributarios, entre los que se encuentran los autónomos que desarrollan actividades económicas, el plazo se extiende hasta el 1 de julio de 2027. Hasta entonces, el periodo previo tiene consideración de fase de pruebas.

De esta forma, la aplicación gratuita de Hacienda busca facilitar la adaptación de millones de trabajadores por cuenta propia a los nuevos sistemas de facturación y reducir el coste que podría implicar contratar un programa privado para cumplir con estos requisitos.