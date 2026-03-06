En medio de un creciente debate global sobre la seguridad digital y la soberanía tecnológica, Estados Unidos aseguró que su participación en proyectos tecnológicos en Chile tiene como objetivo proteger infraestructuras estratégicas y no interferir en la soberanía del país sudamericano. Las declaraciones surgieron luego de que aumentaran las inquietudes por la presencia de empresas estadounidenses en proyectos vinculados a cables submarinos, redes de datos y centros de procesamiento de información que operan en territorio chileno. Estas infraestructuras son fundamentales para el funcionamiento de internet, el comercio digital y los sistemas financieros. En paralelo, el creciente interés de China en expandir su influencia tecnológica en América Latina ha intensificado el debate sobre quién controlará las rutas de datos y la infraestructura digital del futuro en la región. Durante los últimos años, Chile se consolidó como uno de los principales centros de conectividad digital de América del Sur. Su ubicación geográfica en el Pacífico lo convierte en un punto estratégico para cables submarinos que conectan la región con Estados Unidos, China y otras economías asiáticas. Estos sistemas transportan enormes volúmenes de datos que permiten el funcionamiento de servicios bancarios, plataformas digitales, comunicaciones internacionales y sistemas gubernamentales. Por esa razón, su seguridad se considera un asunto estratégico no solo para Chile, sino también para otros países de la región. Autoridades de Estados Unidos señalaron que su cooperación con Chile se centra en mejorar la seguridad de las redes digitales y fortalecer la resiliencia de infraestructuras críticas frente a posibles ataques cibernéticos. Según los voceros oficiales, los proyectos incluyen protocolos de transparencia, auditorías conjuntas y cumplimiento de la legislación chilena. Desde Washington sostienen que el objetivo es colaborar en la protección de los sistemas sin intervenir en las decisiones políticas ni en la gestión interna de los datos. El crecimiento de la infraestructura digital en Chile también refleja una competencia más amplia entre Estados Unidos y China por la influencia tecnológica a nivel global. Expertos en ciberseguridad advierten que la conectividad internacional trae importantes beneficios económicos y tecnológicos, pero también plantea desafíos relacionados con la protección de datos y la soberanía digital. En este contexto, varios países latinoamericanos buscan equilibrar la inversión extranjera con mecanismos de control nacional. Para Chile, la situación representa tanto una oportunidad como un desafío estratégico. La cooperación internacional permite acceder a tecnología avanzada y fortalecer la ciberseguridad de infraestructuras críticas. Al mismo tiempo, el país debe garantizar que la participación de empresas extranjeras se mantenga dentro de marcos regulatorios claros. El objetivo es asegurar que los datos y sistemas estratégicos permanezcan bajo control nacional, mientras se aprovechan los beneficios de integrarse a las redes digitales globales.