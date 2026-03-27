España sigue enfrentando desafíos en materia de empleo, y cada vez más profesionales miran hacia el norte de Europa en busca de oportunidades laborales en el extranjero. En este escenario, Noruega aparece como uno de los destinos más atractivos por su solidez económica, su alto nivel de calidad de vida y su apertura a trabajadores extranjeros cualificados. En 2026, el país escandinavo cuenta con 19.723 vacantes activas, según los últimos datos del portal EURES. Muchas de estas oportunidades están abiertas a trabajadores extranjeros, incluidos perfiles hispanohablantes con experiencia o formación específica. El portal europeo EURES, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), canaliza estas oportunidades laborales que combinan salarios competitivos, estabilidad contractual y acceso a sistemas de protección social avanzados. En regiones como Nordland, las empresas buscan mecánicos y carpinteros, en algunos casos con posibilidad de formación en el puesto. La demanda en construcción y oficios técnicos se mantiene alta debido a la actividad industrial y de infraestructura. El sistema sanitario noruego mantiene una alta demanda de auxiliares de enfermería y cuidadores, especialmente en residencias de mayores. Muchas ofertas incluyen contratos estables y formación continua, aunque suele exigirse conocimiento del idioma noruego. La demanda de camareros, personal hotelero y guías turísticos se mantiene, especialmente en temporada alta. Los salarios varían según la experiencia y la región, y pueden superar los 2500 euros mensuales, aunque no existe un mínimo uniforme para todo el sector. En los sectores de educación y asesoría jurídica, se requieren perfiles cualificados como maestros de infantil y abogados especializados. En ambos casos, el dominio del idioma noruego es un requisito habitual para acceder a contratos estables. El salario medio en Noruega se sitúa en torno a los 50.000-55.000 NOK mensuales (aproximadamente entre 4300 y 4800 euros), aunque varía según el sector y la experiencia. El país ofrece licencias familiares amplias, políticas de igualdad y condiciones laborales flexibles. El país cuenta con un sistema de seguridad social sólido, que cubre salud, desempleo y pensiones, garantizando estabilidad y protección tanto para el trabajador como para su familia. El acceso a las vacantes se realiza principalmente a través del portal EURES, en cooperación con el SEPE, que facilita la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo. Para postularse, los candidatos deben: También se puede contactar con consejeros EURES en España, quienes brindan orientación personalizada sobre trámites, permisos y documentación necesaria para trabajar legalmente en Noruega.