Este 8 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) inician su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 41.52 euros por unidad. Durante la sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 12,352 acciones, lo que representa una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA comenzó con dos retrocesos, tuvo un repunte breve, encadenó tres jornadas negativas y cerró con cuatro alzas consecutivas, mostrando recuperación e impulso alcista al final del periodo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha registrado en un 13.66%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 19.49%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad semanal (13.66%) es menor que la anual (19.49%), lo que indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el valor de sus acciones han sido menos pronunciadas.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y conformar un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías energéticas de España, cotizada en el Ibex 35 y con sede en Madrid. Se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados. Sus líneas de negocio incluyen Generación, Redes (Distribución), Comercialización y servicios como movilidad eléctrica y autoconsumo; fue fundada en 1944, opera sobre todo en España y Portugal y su accionista mayoritario es Enel.

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