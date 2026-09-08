La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 8 de septiembre de 2026 es de 4,46 euros y fijan un total de 24.141 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,22%.

En Mapfre, durante los últimos 10 días predominan los descensos (6) sobre las subidas (4), con alternancia inicial y un cierre con tres caídas consecutivas, lo que sugiere una tendencia bajista y debilidad al final del periodo.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 11.84%, lo que es notablemente menor en comparación con su volatilidad anual del 20.47%. Esta diferencia indica que el comportamiento de Mapfre en el último periodo ha sido mucho más estable que en el transcurso del último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones y en la inestabilidad de su rendimiento.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final de la empresa es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro, ofreciendo productos como pólizas de auto, hogar, vida, salud y empresas, además de asistencia y gestión de activos. Su línea de negocio principal es el negocio asegurador (No Vida y Vida), complementado por MAPFRE RE y soluciones de riesgos globales.

Es líder en el mercado español y tiene fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. Opera con una amplia red de mediadores y canales digitales y destaca por la labor social de Fundación MAPFRE. Como dato de interés, cuenta con una trayectoria de más de 90 años en el sector y una posición financiera reconocida.

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