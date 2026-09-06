La muralla romana mejor conservada del mundo se encuentra en España: es considerada Patrimonio de la Humanidad. (Fuente: Shutterstock).

En el año 2000, la muralla de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacándose como la única fortificación romana que se conserva en su totalidad.

Esta imponente estructura presenta una altura que varía entre los 8 y 12 metros, así como un grosor que alcanza hasta 4,2 metros en ciertos tramos. A lo largo de los años, ha logrado resistir el paso del tiempo, conservando 71 de sus 85 torreones originales.

Ubicada en el corazón de Galicia, la ciudad de Lugo alberga una joya arquitectónica excepcional: la muralla romana mejor conservada del mundo. Construida en el siglo III d.C., esta imponente estructura de 2266 metros de longitud rodea el casco histórico de la ciudad, ofreciendo un testimonio vivo de la ingeniería y el legado romano en la península ibérica.

Las personas pueden recorrer la muralla romana de Lugo (Wikimedia Commons - Simon Burchell)

Un viaje por la historia del imperio romano

La muralla presenta diez puertas que permiten la comunicación entre el centro histórico y el resto de la ciudad. En su origen, contaba con un menor número de accesos, pero a lo largo del tiempo se han incorporado nuevas entradas para optimizar la conectividad.

Entre estas, resalta la Puerta Miñá, la más antigua y de mayor trascendencia histórica, ofreciendo una ventana a la arquitectura defensiva romana en su forma más auténtica.

Una de las vivencias más representativas que otorga la muralla es la opción de transitar por su adarve o paseo superior. Este recorrido, accesible sin costo alguno, habilita a residentes y visitantes para rodear el casco antiguo de Lugo, contemplando vistas panorámicas y estableciendo una conexión directa con la historia.

A lo largo del recorrido, se pueden observar las distintas técnicas constructivas utilizadas por los romanos, así como las diversas restauraciones que han garantizado su preservación durante casi 1800 años.

La muralla romana más bien preservada del mundo se encuentra en España y es Patrimonio de la Humanidad (foto: Pexels).

Reconocimientos y vínculos de la muralla de Lugo

El valor histórico y cultural de la muralla de Lugo ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Además de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, en 2007 fue hermanada con la Gran Muralla China, estableciendo un vínculo simbólico entre dos de las fortificaciones más emblemáticas del mundo.

Este hermanamiento busca promover el intercambio cultural y resaltar la importancia de preservar estos monumentos para las futuras generaciones.

La UNESCO destacó la muralla de Lugo como un ejemplo excepcional de la ingeniería militar romana, subrayando su relevancia en la conservación del urbanismo histórico de la ciudad. Este reconocimiento ha posicionado a Lugo como un destino turístico de primer orden, atrayendo a miles de visitantes interesados en explorar su patrimonio y sumergirse en su rica historia.

Muralla romana de Lugo: joya de la UNESCO que no te puedes perder

Lejos de ser un vestigio aislado del pasado, la muralla de Lugo se integra plenamente en la vida diaria de la ciudad. Sus diez puertas no solo vinculan físicamente el casco antiguo con las áreas modernas, sino que también simbolizan la unión entre la historia y la contemporaneidad. Eventos culturales, festivales y actividades recreativas se desarrollan en torno a la muralla, revitalizando su presencia y asegurando su relevancia en la actualidad.

Cada año, en el mes de junio, Lugo celebra el Arde Lucus, una festividad que revive su pasado romano con desfiles, recreaciones históricas y diversas actividades para todas las edades. Esta celebración ha ganado renombre, atrayendo a participantes de toda España y del extranjero, consolidándose como una de las fiestas de recreación histórica más destacadas del país.