En el día de hoy, 8 de septiembre de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) han abierto en España con un precio de 3.73 euros por unidad en el índice IBEX 35. Durante la jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 199,924 acciones, lo que representa una variación del -0.29% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, tras dos caídas iniciales y un retroceso intermedio, se encadenaron cuatro avances seguidos antes de un ajuste final, dejando un balance neto positivo y sesgo alcista.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco de Sabadell ha sido del 13.40%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 26.91%. Dado que el 13.40% es menor que el 26.91%, se puede concluir que el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con el último año, indicando un menor nivel de variaciones en su actividad financiera reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell (Banco de Sabadell, S.A.) es una entidad financiera española fundada en 1881 y miembro del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y opera también en Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca comercial y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas y pagos, préstamos e hipotecas, financiación a pymes, gestión de activos, banca privada y seguros. Su línea de negocio se centra en banca minorista y pymes, con foco en digitalización; como datos de interés, controla TSB y nació en la ciudad de Sabadell.

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