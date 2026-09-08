Hoy, 8 de septiembre de 2026, las acciones de Repsol (REP), que forman parte del sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles en el IBEX 35, abren el mercado cotizando a 28.38 euros por unidad. En esta jornada, se registra un volumen de negociación de 56,604 acciones, lo que supone una variación del 0.75% respecto al día anterior, reflejando el interés de los inversores en el desempeño de la compañía.

En los últimos 10 días, Repsol empezó con dos jornadas a la baja, encadenó cinco subidas, tuvo una breve corrección y cerró con dos avances, dejando un balance claramente positivo y una tendencia ascendente predominante.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 23.43%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 31.27%. Esto indica que el comportamiento de la compañía ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de algunas variaciones en la última semana.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,38 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid. Opera en exploración y producción, refino y química y en generación y comercialización de electricidad y gas.

Produce combustibles (gasolinas, diésel, queroseno, GLP), lubricantes, asfaltos, petroquímicos y electricidad renovable. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial, Cliente y Renovables/Baja Emisión; forma parte del Ibex 35 y aspira a emisiones netas cero en 2050.

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