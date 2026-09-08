En la apertura de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 13,44 euros y registran un volumen de 81070 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,19% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Caixabank SA comenzó estable, cayó, encadenó dos avances, retrocedió, repuntó otros dos días y cerró con tres descensos consecutivos; el balance global es negativo, con volatilidad y sesgo bajista.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 16.40%, mientras que su volatilidad anual alcanza un 24.42%. Dado que el 16.40% es menor que el 24.42%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su fluctuación anual, lo que sugiere una reducción de las variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que refleja la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que representa el fondo de inversión disponible.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (España). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, tarjetas, inversión, seguros y planes de pensiones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, gestión de activos (CaixaBank AM) y seguros (VidaCaixa). Es uno de los mayores bancos por activos en España tras integrar Bankia en 2021, con amplia red de oficinas y fuertes canales digitales como CaixaBankNow.

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