En la apertura de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 25,31 euros y registran un volumen de 135849 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,28% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró alternancia inicial, un breve rebote a mitad del periodo y tres jornadas finales a la baja; el balance fue de 4 alzas y 6 descensos, lo que sugiere un sesgo bajista.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 10.67%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 28.69%. Dado que la volatilidad semanal (10.67%) es menor que la volatilidad anual (28.69%), se puede concluir que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, reflejando menos variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,4 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que representa el fondo de inversión disponible.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa en la Ciudad BBVA (Madrid). Se dedica a los servicios financieros, con foco en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros mediante alianzas.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y soluciones de pago, con fuerte apuesta por la banca digital. Opera principalmente en España, México (su mayor contribución), Turquía y varios países de Sudamérica; surge de la fusión BBV-Argentaria (1999) y cotiza como BBVA en las bolsas españolas.

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