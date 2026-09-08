Este martes, 8 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,89 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 440.119. Esta cifra refleja una variación del 0,03% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander mostró volatilidad con predominio de avances sobre retrocesos y un impulso alcista al final, sugiriendo una leve tendencia positiva.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana fue del 11.64%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 29.10%. Esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un banco multinacional español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y origen en 1857 en la ciudad de Santander. Se dedica a servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, inversión y pagos.

Su línea de negocio incluye banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (SCIB), financiación al consumo (Santander Consumer Finance), gestión de activos y patrimonios y pagos (PagoNxt). Opera en Europa y América (p. ej., España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU.) y es una de las mayores entidades por clientes y activos, con foco en digitalización y sostenibilidad.

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