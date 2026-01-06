El Corte Inglés ofrece el Samsung Galaxy S25 en descuento: este novedoso smartphone incorpora inteligencia artificial. (Fuente: archivo).

El Corte Inglés ha lanzado una de las ofertas tecnológicas más destacadas del momento en España con el Samsung Galaxy S25 Ultra, el nuevo smartphone de alta gama de la marca surcoreana que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial. El dispositivo se puede conseguir con una rebaja significativa para un modelo recién lanzado y perteneciente al segmento premium.

Este móvil libre combina potencia, fotografía profesional y una de las pantallas más avanzadas del mercado. Con conectividad 5G, S Pen integrado y un sistema optimizado por IA, el Galaxy S25 Ultra está pensado tanto para usuarios exigentes como para quienes buscan un teléfono preparado para el futuro.

¿Cómo es el Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Samsung Galaxy S25 Ultra destaca por su diseño robusto y elegante, disponible en Plata Titanio, Negro Titanio, Azul Titanio y Gris Titanio. Incorpora una gran pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, que garantiza una experiencia visual fluida y nítida.

En su interior integra el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core, optimizado para tareas con inteligencia artificial y alto rendimiento. Además, corre con Android 15 y la capa Samsung One UI 7, que mejora la productividad, el uso del S Pen y las funciones inteligentes del sistema.

Características principales del Samsung Galaxy S25 Ultra

Ficha técnica

Pantalla: AMOLED LTPO de 6,9”, resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles) y 120 Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core.

Memoria: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y UWB.

Seguridad: reconocimiento facial y sensor de huellas.

Dimensiones y peso: 77,6 x 162,8 x 8,2 mm y 218 g.

Cámaras

Cámara frontal:

12 MP

Cámara trasera:

Principal de 200 MP

Zoom óptico x3 de 10 MP

Ultra gran angular de 50 MP

Zoom óptico x5 de 50 MP

Extras

S Pen integrado

Dual SIM (Nano SIM + eSIM)

Inteligencia artificial avanzada

¿Cómo comprarlo en El Corte Inglés?

El Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB + 256 GB tiene un precio habitual de 1459 euros, pero actualmente se puede conseguir en El Corte Inglés por 999,90 euros, gracias a un descuento del 31%.

La compra incluye envío gratis, con entrega a partir de 2 horas en algunos casos, o la posibilidad de recogida gratuita en tienda, además de la opción Click&Car sin coste adicional. Una oportunidad ideal para acceder a uno de los smartphones más avanzados del mercado a un precio rebajado.