En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 2 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 249,06 euros. El valor de apertura refleja una variación del -18,263066 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro en los últimos dos días. Esta tendencia sugiere un aumento en la confianza del mercado y el interés en la criptomoneda.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana repuntó 11.41%, lo que sugiere un impulso de corto plazo, pero en el último año registra una variación de -55.43%, implicando una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición. En conjunto, el repunte semanal no compensa la fuerte depreciación anual, evidenciando alta volatilidad y un perfil de riesgo elevado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, que es del 47.91%, es menor que la volatilidad anual del 55.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.