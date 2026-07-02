En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 2 de julio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.936,13 euros. El valor de apertura refleja una variación del -221,1031 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están creciendo en valor.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible recuperación del mercado.

La cotización de Ethereum muestra un repunte reciente, con un avance del 8.09% en la última semana que apunta a un impulso alcista de corto plazo; no obstante, en el último año registra una variación del -56.78%, evidenciando una corrección profunda y alta volatilidad. En términos de rentabilidad, el balance anual es claramente negativo para quienes mantuvieron la posición, mientras que el corto plazo sugiere una recuperación táctica aún sujeta a riesgos significativos.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana ha sido del 38.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.68%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.