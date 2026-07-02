En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 2 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 70.279,32 euros, cifra que refleja una variación del 2,62% en comparación con el día pasado.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro.

Esto indica un aumento en la demanda y confianza en el Bitcoin respecto al euro en este periodo reciente.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 3.07%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -45.04%, reflejando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo. En conjunto, el desempeño reciente indica un alivio puntual dentro de una tendencia anual debilitada, evidenciando la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 27.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.76%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.