Francia encontró una alternativa al aire acondicionado: así enfría hospitales, colegios y museos con el agua del Sena. (Imagen: archivo)

La ola de calor en Francia dejó imágenes inéditas durante los últimos días, con temperaturas extremas y miles de personas buscando refugio frente a las altas temperaturas. Mientras buena parte de Europa recurre al aire acondicionado, París apuesta desde hace años por un sistema diferente: una red de refrigeración urbana que utiliza el agua fría del río Sena para climatizar edificios públicos.

La infraestructura, considerada una de las mayores de Europa, suma actualmente 120 kilómetros de tuberías subterráneas y abastece a museos, hospitales, colegios, oficinas y hoteles. Entre los edificios conectados figuran el Museo del Louvre y el Grand Palais.

El interés por este sistema volvió a crecer después de la intensa ola de calor en Francia, que coincidió con un aumento de los accidentes relacionados con las altas temperaturas. Según confirmó la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, desde el 19 de junio han muerto ahogadas “más de 90 personas”, un dato que vinculó al episodio de calor extremo.

Francia encontró una alternativa al aire acondicionado: así enfría hospitales, colegios y museos con el agua del Sena. EFE/ Salas Fuente: EFE Salas

Cómo funciona el sistema que utiliza el agua del Sena para sustituir al aire acondicionado

El sistema comenzó a planificarse en la década de 1990 y aprovecha la temperatura más baja del agua del río Sena para refrigerar edificios sin necesidad de instalar miles de equipos individuales de aire acondicionado.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. El agua fría del Sena circula por una tubería paralela a otra que transporta agua caliente procedente de los edificios. Ambas permanecen completamente separadas por una pared metálica y un intercambiador térmico permite transferir el calor sin que los dos circuitos lleguen a mezclarse.

Una vez enfriada, el agua circula por las instalaciones conectadas a la red y posteriormente el agua del Sena regresa al río con una temperatura ligeramente superior. Los estudios de seguimiento indican que ese incremento se mantiene dentro de los límites medioambientales establecidos.

París ampliará la red de refrigeración a más de 3.000 edificios

La expansión del sistema quedó definida tras la adjudicación del contrato a Fraîcheur de Paris en 2022. La concesión tiene una duración de 20 años, está valorada en 2400 millones de euros y contempla una ampliación sin precedentes de la infraestructura.

El objetivo consiste en triplicar la red actual de tuberías para llegar a todos los distritos de la capital francesa y conectar más de 3000 edificios, incluyendo hospitales, colegios, guarderías y residencias de ancianos.

Sobre esa expansión, el portavoz de Fraîcheur de Paris, Tim Guigon, explicó: “no todos los edificios de París tienen las mismas necesidades de refrigeración, ni todos son aptos para conectarse a la red. La cifra de 3.000… refleja una trayectoria de desarrollo realista. El objetivo es pasar de una red histórica centrada en grandes edificios terciarios a una infraestructura que abarque toda la ciudad”.

La ola de calor en Francia deja más de 90 ahogados y preocupa por un nuevo episodio de altas temperaturas

Francia encontró una alternativa al aire acondicionado: así enfría hospitales, colegios y museos con el agua del Sena. EFE/Luis Tejido Fuente: EFE LUIS TEJIDO

El innovador sistema de refrigeración volvió a situarse en el centro del debate después de la ola de calor en Francia, una de las más intensas registradas en los últimos años.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, aseguró que desde el inicio del episodio extremo han fallecido ahogadas “más de 90 personas”. Además, explicó: “Hemos visto que bajaba estos últimos días, de forma que está claro que está relacionado con el pico de calor, cuando la gente trataba de refrescarse”. También alertó sobre prácticas peligrosas, como lanzarse desde puentes o bañarse en canales sin vigilancia.

Por su parte, las autoridades sanitarias francesas señalaron que únicamente entre el 24 y el 26 de junio se registraron alrededor de 1000 fallecimientos más de los esperados, de los cuales el 85% correspondieron a personas de 65 años o más.

Aunque la primera ola de calor ya finalizó, Météo-France anticipó una nueva subida de temperaturas desde finales de esta semana, con máximas superiores a 30 °C en gran parte del país y valores que podrían superar los 35 °C en zonas del sur. El organismo también advirtió que la próxima semana persistirán condiciones favorables para temperaturas “significativamente por encima de las normales en el conjunto del país”, aunque todavía considera difícil precisar la intensidad del nuevo episodio.