En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 2 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,25 euros, cifra que refleja una variación del 3,84% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor del Ripple en comparación con el euro. La tendencia indica una recuperación en el mercado del Ripple, lo que podría incentivar a los inversores a considerar este activo.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ripple repuntó un 4.81%, señalando un impulso positivo de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -55.19%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones a largo plazo. En conjunto, la evolución refleja alta volatilidad: el avance reciente no compensa las pérdidas anuales y el sesgo general sigue siendo bajista pese a la mejora semanal.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 25.50%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.