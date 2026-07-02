En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 2 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 49,62 euros. El valor de apertura refleja una variación del -247,51167 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En análisis, esto indica un aumento en el valor de Litecoin en comparación con el euro.

Litecoin ha mostrado una evolución mixta: en la última semana subió 4.38%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumuló una variación de -54.58%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición a largo plazo; este contraste evidencia alta volatilidad, donde el impulso reciente no compensa las pérdidas anuales y el riesgo permanece elevado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 24.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual, que se sitúa en un 52.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.