Talgo cierra el conflicto con Renfe por los retrasos de los trenes Avril y pagará la multa de 116 millones a partir de 2032

Talgo respira más tranquila. El balón de oxígeno llegó hoy con el anuncio del fabricante de trenes vasco del acuerdo alcanzado con Renfe sobre el proyecto S106, cuyo punto esencial pasa por el conflicto desatado entre ambas compañías por el retraso de de más de dos años en la entrega de 30 trenes de alta velocidad Avril, que comenzó a efectuarse en mayo de 2024.

A través de una información relevante enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la empresa que preside José Antonio Jainaga, se informa a la autoridad regulatoria que el pago de la penalización de 116 millones de euros que cayó sobre Talgo por el incumplimiento de los plazos del contrato, se efectuará entre los años 2032 y 2037, con posterioridad al vencimiento de la deuda bancaria que se reestructuró recientemente.

Adicionalmente, la compañía dependiente del Ministerio de Transportes, impuso en ese momento la retención del pago de otros 120 millones a la firma vasca por no cumplir con los plazos establecidos para el suministro de los trenes de alta velocidad Avril.

En concreto, se trata del acuerdo de reestructuración que los nuevos dueños de Talgo un vez que se hicieron con el control de la empresa negociaron con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital.

El acuerdo incluye también la contratación por parte de Renfe a Talgo de la conversión de 15 trenes de ancho fijo en trenes de rodadura desplazable por 132 millones de euros, homogeneizando su configuración con la de los otros 15 trenes del proyecto, que continuarán operando con normalidad. De esta manera, se confiere de una mayor versatilidad y capacidad operativa a la flota para ser utilizada de manera extraordinariamente flexible en diferentes rutas de la península.

Asimismo, también se estableció la planificación de la recepción de los trenes por parte de Renfe, proceso que implica la realización por Renfe de los pagos pendientes de los Avril, y de los pagos retenidos, así como la liberación de la mayor parte de los avales vigentes asociados al contrato, por un valor de cerca de 200 millones de euros en los próximos tres meses.

Otro punto del acuerdo alcanzado entre Talgo y Renfe hace referencia a mejoras en el contrato de mantenimiento en favor de Tarvia, sociedad participada de Renfe y Talgo, especializada en la prestación de servicios de mantenimiento. Por un lado, asociado a la transformación de la rodadura de los trenes, se incrementará el precio del mantenimiento aproximadamente un 29% y, por otro, Renfe asumirá la compra de todos los repuestos necesarios, cediéndolos a su vez a Tarvia.

Talgo cierra el conflicto con Renfe por los retrasos de los trenes Avril y pagará la multa de 116 millones a partir de 2032 EFE

Los bogies en el centro del conflicto

Hace exactamente un año Renfe detectó fisuras en los bastidores los bogies de cinco trenes Avril de ancho fijo, destinados a los servicios Avlo en el trayecto que cubre Madrid y Barcelona.

Lo cierto es que esta incidencia obligó a la compañía estatal decretar la suspensión de la venta de billetes como el retiro para su revisión del servicio de esas unidades, seguido del veto de forma indefinida de la circulación de esos convoyes entre Madrid y Calatayud (Zaragoza).

Con todo, no todo fue culpa de los Avril. Esta aseveración surge porque Renfe asume ahora el pago de la transformación de la rodadura, lo que podría interpretarse que los Avril sufrieron por las condiciones de desgaste de la infraestructura entre la capital española y la ciudad zaragozana.

Así las cosas, la conversión pactada entre las dos partes, abrirán las puertas para que Renfe pueda recibir los tres trenes de ancho fijo que siguen pendientes de entrega.

Por su parte, Talgo garantizará el correcto funcionamiento de los bogies de rodadura desplazable durante toda la vida útil prevista de los trenes y asumirá las mejoras que pudieran resultar necesarias en los bastidores. Este compromiso abarca, además, a la futura serie 107, que emplea equipos equivalentes.

Acuerdo que a nadie tomó por sorpresa

El pasado 2 de junio en su primera Junta General de Accionistas como presidente de Talgo, Jainaga aseguró que el acuerdo con Renfe se produciría “en las próximas semanas”.

Así lo reconoció ese día el también dueño de Sidenor, quien destacó que el pacto pronto a materializarse dejará totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera. En definitiva, el empresario vasco no hizo otra cosa que admitir la gravedad que ese retrasó provocó a la compañía.

Lo cierto es que la fumata blanca que anunció el acuerdo le permite a Talgo centrar su atención a afinar sus tiempos de entrega y en aumentar su capacidad productiva . De hecho, la optimización de los procesos productivos, junto a nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas, permitirán aumentar significativamente la aptitud de Talgo para acelerar los ritmos de entrega de los trenes.

Así pues, el panorama queda más despejado para alcanzar la ambición que en su día declaró Jainaga de doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028, “lo que implicará un importante impulso en los ritmos de producción”, dijo en la Junta General de Accionistas.

También para encarar cartera de pedidos de 4.466 millones de euros con la que cerró 2025, monto que conduce al récord histórico de 6.307 millones.

Vale recordar que Talgo en 2025 facturó 618 millones de euros, un 7,6% menos que en 2024, y obtuvo un resultado neto negativo de 100 millones. Con todo, en el primer trimestre de este ejercicio facturó 172 millones y tiene previsto cerrar el ejercicio con ingresos de hasta 800 millones y adjudicaciones de 2.000 millones.

Talgo cierra el conflicto con Renfe por los retrasos de los trenes Avril y pagará la multa de 116 millones a partir de 2032 EFE

Por último, hay que destacar que Talgo está trabajando en un nuevo Plan Estratégico que, de acuerdo a su presidente, contendrá los elementos fundamentales de las orientaciones y acciones estratégicas en lo que respecta a los productos que serán la base del negocio de Talgo en la próxima década.

“Los mercados a los que vamos a dirigirnos de manera preferente, con la vista puesta específicamente en el Centro y Este de Europa; y las capacidades industriales necesarias, y eventualmente las alianzas puntuales a desarrollar, para poder acceder a ciertos mercados”, reveló ese 2 de junio Jainaga las directrices del Plan Estratégico.