SEVILLA, 02/07/2026.- El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, tras la segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta este jueves en el parlamento andaluz.-EFE/ José Manuel Vidal

Juanma Moreno fue reelegido este jueves presidente de la Junta de Andalucía tras obtener el respaldo del Parlamento autonómico gracias a un acuerdo de gobierno con Vox. La investidura supone el inicio de un tercer mandato y la entrada del partido de Santiago Abascal en el Ejecutivo andaluz con una vicepresidencia.

El presidente andaluz consiguió los votos favorables de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox durante la segunda votación celebrada en la Cámara autonómica. En contra votaron los 28 parlamentarios del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

El pacto alcanzado entre ambas formaciones incluye un documento con 150 medidas, la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno y el compromiso de aprobar los cuatro próximos presupuestos autonómicos, lo que garantizaría cuentas públicas hasta 2030.

SEVILLA, 02/07/2026.- El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, tras la segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta este jueves en el parlamento andaluz.-EFE/ José Manuel Vidal Fuente: EFE Jose Manuel Vidal Jose Manuel Vidal

Juanma Moreno fue reelegido presidente de Andalucía gracias al acuerdo de gobierno con Vox

La investidura de Juanma Moreno se produjo después de varias semanas de negociaciones entre PP y Vox. El martes, Vox había rechazado la candidatura del dirigente popular, pero finalmente ambas formaciones alcanzaron un acuerdo que permitió desbloquear la situación política en Andalucía.

Tras ser proclamado presidente, Moreno saludó al líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, quien ocupará la nueva macroconsejería con rango de vicepresidencia prevista en el pacto. También saludó a los portavoces de los grupos de la oposición antes de abandonar el hemiciclo.

Según la información facilitada, el presidente tomará posesión de su cargo previsiblemente el próximo domingo en el Palacio de San Telmo y, posteriormente, anunciará la composición del nuevo Consejo de Gobierno, que celebrará su primera reunión el miércoles.

Qué incluye el pacto entre PP y Vox para gobernar Andalucía

El acuerdo firmado por PP y Vox contempla la entrada del partido de Santiago Abascal en el Ejecutivo andaluz mediante una macroconsejería con rango de vicepresidencia que reunirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Entre las medidas incorporadas figura la denominada “prioridad nacional” en el acceso a subvenciones y servicios públicos, incluida la vivienda protegida, que estaría vinculada a “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

El documento también recoge la prohibición del burka y del niqab en espacios públicos, la repatriación de menores migrantes a sus países de origen y un compromiso de reducción fiscal. En materia tributaria plantea rebajar un 0,25 % anual el tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros “con la meta de acumular una reducción total de 1 punto porcentual al término de la legislatura”.

Además, el pacto incorpora nuevas ayudas fiscales en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros por el tercero y los siguientes.

Cómo fue la votación que confirmó a Juanma Moreno como presidente de Andalucía

SEVILLA, 02/07/2026.- El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, tras la segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta este jueves en el parlamento andaluz.-EFE/ José Manuel Vidal Fuente: EFE Jose Manuel Vidal

La reelección de Juanma Moreno llega después de las elecciones autonómicas celebradas el 17 de mayo, en las que el PP quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Desde entonces, todas las miradas estaban puestas en una posible negociación con Vox, única formación que mostró disposición para facilitar la investidura.

Las conversaciones comenzaron oficialmente doce días después de los comicios y, según la información facilitada, transcurrieron durante más de un mes bajo un “apagón informativo” acordado por ambas formaciones.

El acuerdo definitivo se rubricó minutos antes de la votación en el Parlamento andaluz y permitió que Moreno obtuviera el mayor respaldo parlamentario alcanzado por un presidente de la Junta de Andalucía.

Tras conocerse el resultado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó públicamente al dirigente andaluz mediante un mensaje en la red social X. En él destacó su “compromiso, la capacidad de diálogo y la vocación de servicio” para seguir haciendo de Andalucía “un ejemplo de estabilidad, crecimiento y esperanza”.

El líder popular concluyó su mensaje afirmando: “Mucho éxito en esta nueva etapa. Andalucía tiene un gran futuro y un gran presidente”.